«Бавария» выдала абсолютно лучший дебют в истории Бундеслиги

«Бавария» начала сезон как и подобает гегемону - и даже еще убедительнее. В первом туре команда разгромила в гостях «Айнтрахт», забив шесть мячей, еще два были забиты во второй игре с «Вольфсбургом», и, наконец, сегодня был уничтожен «Бохум» - 7:0. С девятью очками из девятью возможных и разницей мячей в 15:1 «Бавария» выдала не просто свой лучший старт, а лучшее начало сезона в Бундеслиге в абсолюте!

В следующем, четвертом туре немецкого чемпионата Бундеслиги мюнхенский суперклуб примет на домашней арене сильного соперника - менхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоится 27 августа.