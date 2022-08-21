Нагельсманн: «Сане – один из лучших игроков Европы, когда набирает форму»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн отдельно отметил игру Лероя Сане в матче против «Бохума».

Встреча завершилась сокрушительной победой мюнхенцев со счётом 7:0. Сане стал автором одного из множества голов.

«Лерой сегодня был очень хорош. Люди относятся к нему по-разному, и в последние несколько недель его немало критиковали, но он очень одарённый футболист. В своих лучших кондициях он является одним из лучших игроков Европы. У него много выдающихся качеств: скорость, дриблинг, завершение атак», – поделился мыслями рулевой «Баварии» после матча.

В общей сложности на счету Лероя Сане два гола и одна результативная передача в четырёх поединках нынешнего сезона.