«Бавария» установила очередной голевой рекорд Бундеслиги

Мюнхенский гранд не жалеет соперников в первых таймах нынешнего сезона.

Команда Юлиана Нагельсманна забила 11 голов в первых 45-минутках трёх стартовых туров нынешнего розыгрыша Бундеслиги – это лучший показатель в истории турнира, информирует Opta.

В поединке первого тура «Бавария» отправила в ворота франкфуртского «Айнтрахта» пять мячей до перерыва, во втором туре – два в ворота «Вольфсбурга», в третьем – четыре против «Бохума».

Мюнхенцы пока не знают поражений на старте сезона. Команда возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, а ранее завоевала Суперкубок Германии, обыграв в финале «РБ Лейпциг» (5:3).