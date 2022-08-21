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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» установила очередной голевой рекорд Бундеслиги

 
21 Августа 2022 • 20:10 Комментировать (1)
Бохум
0:7
Бавария
окончен

Мюнхенский гранд не жалеет соперников в первых таймах нынешнего сезона.

Команда Юлиана Нагельсманна забила 11 голов в первых 45-минутках трёх стартовых туров нынешнего розыгрыша Бундеслиги – это лучший показатель в истории турнира, информирует Opta.

В поединке первого тура «Бавария» отправила в ворота франкфуртского «Айнтрахта» пять мячей до перерыва, во втором туре – два в ворота «Вольфсбурга», в третьем – четыре против «Бохума».

Мюнхенцы пока не знают поражений на старте сезона. Команда возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, а ранее завоевала Суперкубок Германии, обыграв в финале «РБ Лейпциг» (5:3).

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Бавария Бундеслига
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Комментарии (1)
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ARTUR
21 Августа 2022 в 20:31
Переключался когда забивались голы , до сих пор не понимаю зачем они так долго не опускали болвана поляка ??? у меня лишь одно предположение , набить цену ... а так кто то заметил что его нет ?? конечно многие скажут что это только Бохум , но Садио засадил им дважды , а поляк увы ..и там таки тоже не был в противниках гегемон футбола , поздравляю банду Юлиана
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окончен Айнтрахт Фр 1:1 Кёльн 2.15 3.65 3.25
окончен Бохум 0:7 Бавария 13.00 8.00 1.18
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