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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Мёнье отреагировал на слухи о ссоре с тренером «Боруссии»

21 Августа 2022 • 16:52 Комментировать
 

В прессе появилась информация о том, что защитник Тома Мёнье поссорился с главным тренером дортмундской «Боруссии» Эдином Терзичем и теперь хочет сменить клубную прописку. Бельгийский футболист отреагировал на эти слухи.

«Пропаганда Bild», - написал Мёнье в социальной сети, давая понять, что информация не соответствует действительности.

В последнем матче чемпионата Германии против «Вердера» Тома Мёнье просидел 90 минут в запасе, хотя ранее он принял участие в матчах против «Байера» (90 минут) и «Фрайбурга» (45 минут).

Напомним, что «Боруссия» в субботу проиграла «Вердеру» со счётом 2:3, хотя до 89-й минуты вела в два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Тома Менье Эдин Терзич
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