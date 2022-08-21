​Мёнье отреагировал на слухи о ссоре с тренером «Боруссии»

В прессе появилась информация о том, что защитник Тома Мёнье поссорился с главным тренером дортмундской «Боруссии» Эдином Терзичем и теперь хочет сменить клубную прописку. Бельгийский футболист отреагировал на эти слухи.

«Пропаганда Bild», - написал Мёнье в социальной сети, давая понять, что информация не соответствует действительности.

В последнем матче чемпионата Германии против «Вердера» Тома Мёнье просидел 90 минут в запасе, хотя ранее он принял участие в матчах против «Байера» (90 минут) и «Фрайбурга» (45 минут).

Напомним, что «Боруссия» в субботу проиграла «Вердеру» со счётом 2:3, хотя до 89-й минуты вела в два гола.