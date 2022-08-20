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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Агент высказался о сроках восстановления Лунёва

 
20 Августа 2022 • 14:20 Комментировать

Андрей Лунёв сыграл за «Байер» против «Аугсбурга» благодаря дисквалификации Лукаша Градецки. При нанесении удара по мячу россиянин получил травму. По поводу ситуации Лунёва высказался его агент Антон Смирнов.

«Прогнозы оптимистичные: Андрею дали шесть недель на восстановление, уже прошла одна, а он уже приступил к лёгким пробежкам. Надеемся, что Лунев восстановится раньше срока», - высказался Смирнов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Андрей Лунёв является вторым голкипером «Байера». Всего за леверкузенцев россиянин провёл три матча, в которых пропустил четыре раза.

«Байер» проиграл оба матча нового чемпионата Германии и замыкает турнирную таблицу.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв Антон Смирнов
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