«Барселона» нацелилась на игрока «Боруссии» Дортмунд

Фланговый защитник сборной Бельгии Тома Менье, выступающий на клубном уровне за дортмундскую «Боруссию», пользуется спросом в испанском чемпионате.

Как сообщает Mundo Deportivo, подписать 30-летнего латераля рассчитывает каталонская «Барселона». Сам Менье не против переезда на «Камп Ноу». Футболист в общении с близким окружением признался, что давно мечтает перейти в стан «сине-гранатовых».

При этом в Дортмунде не разделяют желание защитника. «Боруссия» хочет сохранить Менье в команде.

В минувшем сезоне Тома поучаствовал в 17 поединках «шмелей», в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.