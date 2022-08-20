Нападающий сборной Финляндии и леверкузенского «Байера» Йоэль Похьянпало продолжит свою карьеру в итальянском футболе. 27-летний форвард перешел в «Венецию», вылетевшую по итогам сезона-2021/2022 в Серию Б.

Как информирует клубная пресс-служба, стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2025 года. По оценке экспертов портала Transfermarkt, сделка обошлась «Венеции» в 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Похьянпало выступал на правах аренды за турецкий «Ризеспор». Нападающий принял участие в 33 поединках Суперлиги и отметился 16 забитыми мячами.