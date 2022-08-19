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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн рассказал о травме де Лихта

 
19 Августа 2022 • 22:02 Комментировать
Бохум
...
Бавария
13.00 7.60 1.18
21.08 18:30

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился подробностями травмы Маттайса де Лихта в преддверии матча Бундеслиги против «Бохума».

«Маттайс повредил связки руки. Обследование показало, что он сможет играть, если не будет испытывать сильных болевых ощущений. Могу сказать, что я хотел бы задействовать его в матче, но нам придётся подождать. Пока мы не знаем, возможно ли это. Никаких гарантий нет», – заявил на пресс-конференции наставник мюнхенцев.

Маттайс де Лихт перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в прошлом месяце за 67 млн евро. 23-летний защитник провёл два официальных матча за немецкий коллектив, в обоих случаях выйдя на поле на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Маттайс де Лихт
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БОХУМ БАВАРИЯ
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