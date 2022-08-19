Нагельсманн рассказал о травме де Лихта

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился подробностями травмы Маттайса де Лихта в преддверии матча Бундеслиги против «Бохума».

«Маттайс повредил связки руки. Обследование показало, что он сможет играть, если не будет испытывать сильных болевых ощущений. Могу сказать, что я хотел бы задействовать его в матче, но нам придётся подождать. Пока мы не знаем, возможно ли это. Никаких гарантий нет», – заявил на пресс-конференции наставник мюнхенцев.

Маттайс де Лихт перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в прошлом месяце за 67 млн евро. 23-летний защитник провёл два официальных матча за немецкий коллектив, в обоих случаях выйдя на поле на замену.