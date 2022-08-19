Маттеус назвал игрока «Баварии», способного стать лучшим в мире

Бывший защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался о прогрессе талантливого нападающего Джамала Мусиалы.

«Джамал – превосходный игрок, который сочетает в себе трудолюбие и целеустремленность. Думаю, где-то через пять лет он может стать лучшим футболистом мира. Хотя не исключено, что это произойдет и раньше. Но не стоит давить на молодых игроков», - передает слова Маттеуса Sky Germany.

В новом сезоне Бундеслиги 19-летний нападающий отметился тремя забитыми мячами в двух встречах.

Трансферная стоимость Мусиалы уже оценивается в 65 миллионов евро.