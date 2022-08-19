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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус назвал игрока «Баварии», способного стать лучшим в мире

 
19 Августа 2022 • 11:34 Комментировать (1)

Бывший защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался о прогрессе талантливого нападающего Джамала Мусиалы.

«Джамал – превосходный игрок, который сочетает в себе трудолюбие и целеустремленность. Думаю, где-то через пять лет он может стать лучшим футболистом мира. Хотя не исключено, что это произойдет и раньше. Но не стоит давить на молодых игроков», - передает слова Маттеуса Sky Germany.

В новом сезоне Бундеслиги 19-летний нападающий отметился тремя забитыми мячами в двух встречах.

Трансферная стоимость Мусиалы уже оценивается в 65 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Джамал Мусиала
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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Августа 2022 в 11:43
Да, он хорош... Даже очень..
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