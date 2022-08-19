«ПСЖ» не смог купить игрока «РБ Лейпцига»

Защитник немецкого «РБ Лейпцига» Мохамед Симакан не перейдет в «ПСЖ», утверждают журналисты издания Lequipe.

Согласно сообщениям источника, руководство немецкого клуба заблокировало трансфер 22-летнего французского игрока. «Быки» не стали отпускать Симакана, поскольку опасаются, что не успеют найти ему замену в оставшиеся дни летнего трансферного окна.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Мохамед принял участие в 40 поединках во всех турнирах, в которых забил гол, отдал ассист и получил 11 желтых карточек. Трансферная стоимость защитника составляет 22 миллиона евро.