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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» не смог купить игрока «РБ Лейпцига»

 
19 Августа 2022 • 10:46 Комментировать

Защитник немецкого «РБ Лейпцига» Мохамед Симакан не перейдет в «ПСЖ», утверждают журналисты издания Lequipe.

Согласно сообщениям источника, руководство немецкого клуба заблокировало трансфер 22-летнего французского игрока. «Быки» не стали отпускать Симакана, поскольку опасаются, что не успеют найти ему замену в оставшиеся дни летнего трансферного окна.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Мохамед принял участие в 40 поединках во всех турнирах, в которых забил гол, отдал ассист и получил 11 желтых карточек. Трансферная стоимость защитника составляет 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Мохамед Симакан Трансферы футбола - лето 2022
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