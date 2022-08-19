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Чемпионат Германии. Бундеслига

Румменигге назвал клуб с самой быстрой атакой в Европе

 
19 Августа 2022 • 09:38 Комментировать

Экс-футболист сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге оценил атакующую линию своего бывшего клуба.

«Я считаю, что у мюнхенцев самая быстрая атака в европейском футболе. Клуб оформил отличные трансферы этим летом. Первые матчи подтверждают, что «Бавария» все делает правильно», - передает слова Румменигге Faz.net.

На старте нового сезона подопечные Юлиана Нагельсманна одержали несколько уверенных побед.

Следующий матч в Бундеслиге мюнхенский коллектив проведет на выезде против «Бохума». Поединок состоится в воскресенье, 21 августа. Начало – 18:30 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Карл-Хайнц Румменигге
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