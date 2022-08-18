«Бавария» объявила о подписании долгосрочного контракта с 17-летним полузащитником тбилисского «Динамо» Лукой Паркадзе.

Сообщается, что новый сезон футболист проведёт в чемпионате Грузии, а уже после присоединится к немецкому гранду.

«Наши скауты следили за Лукой некоторое время. Кроме того, он произвёл блестящее впечатление на просмотре в академии «Баварии», — заявил менеджер академии мюнхенского клуба Йохен Зауэр.

Отметим, что на высшем уровне Паркадзе не провёл ни одной официальной встречи.

Свой следующий матч «Бавария» проведёт 21 августа против «Бохума». Начало — в 18:30 по московскому времени.