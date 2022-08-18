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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» предложит новый контракт форварду, которым интересовался «Манчестер Юнайтед»

 
18 Августа 2022 • 08:08 Комментировать

Леверкузенский «Байер» собирается провести переговоры с форвардом Муссой Диаби относительно подписания нового трудового соглашения.

Как информирует Transfermarkt, боссы немецкого клуба готовы продлить сотрудничество с нападающим до 2026 года. При этом «фармацевты» не исключают возможную продажу француза, если за него предложат 60 миллионов евро.

Ранее ходили слухи об интересе к Диаби со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла».

В сезоне-2021/2022 нападающий провел 42 поединка за «Байер», в которых 17 раз поразил ворота соперников и сделал 14 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Мусса Диаби
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