«Гент» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего «Айнтрахта» Йенса Петтера Хауге на правах годичной аренды.

В минувшем сезоне 22-летний норвежец провёл в составе «Айнтрахта» 38 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи. Напомним, что в мае нынешнего года вместе с немецким клубом вингер стал победителем Лиги Европы.

Ранее футболист также выступал за «Милан» и «Будё-Глимт», воспитанником которого он и является.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 8 миллионов евро.

Свой следующий матч «Гент» проведёт 20 августа против «Андерлехта».