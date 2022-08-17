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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Гент» объявил о переходе нападающего «Айнтрахта» официально

 
17 Августа 2022 • 16:52 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Кёльн
2.05 3.75 3.35
21.08 16:30

«Гент» на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего «Айнтрахта» Йенса Петтера Хауге на правах годичной аренды.

В минувшем сезоне 22-летний норвежец провёл в составе «Айнтрахта» 38 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи. Напомним, что в мае нынешнего года вместе с немецким клубом вингер стал победителем Лиги Европы.  

Ранее футболист также выступал за «Милан» и «Будё-Глимт», воспитанником которого он и является.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Норвегии в 8 миллионов евро.

Свой следующий матч «Гент» проведёт 20 августа против «Андерлехта». 

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Евро-Футбол.Ру,
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АЙНТРАХТ ФР КЁЛЬН
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