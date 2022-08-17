Опытный австрийский футболист Юлиан Баумгартлингер, известный по выступлениям за леверкузенский «Байер», продолжит карьеру в другом клубе чемпионата Германии. Трансфер 34-летнего полузащитника оформил «Аугсбург». Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Трудовое соглашение Баумгартлингера с «Аугсбургом» рассчитано до середины следующего года.

Напомним, что полузащитник выступал в составе «Байера» с 2016 года. В прошлом сезоне Юлиан принял участие всего в семи поединках, пропустив большую часть по причине травмы колена.

Ближайший матч «Аугсбурга» состоится 20 августа. Противостоять им будет «Майнц».