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Чемпионат Германии. Бундеслига

Баумгартлингер стал игроком «Аугсбурга» официально

 
17 Августа 2022 • 07:35 Комментировать

Опытный австрийский футболист Юлиан Баумгартлингер, известный по выступлениям за леверкузенский «Байер», продолжит карьеру в другом клубе чемпионата Германии. Трансфер 34-летнего полузащитника оформил «Аугсбург». Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Трудовое соглашение Баумгартлингера с «Аугсбургом» рассчитано до середины следующего года.

Напомним, что полузащитник выступал в составе «Байера» с 2016 года. В прошлом сезоне Юлиан принял участие всего в семи поединках, пропустив большую часть по причине травмы колена.

Ближайший матч «Аугсбурга» состоится 20 августа. Противостоять им будет «Майнц».

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Евро-Футбол.Ру,
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