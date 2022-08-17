Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Йенс Хауге продолжит свою карьеру в бельгийском чемпионате. Новым местом работы 22-летнего норвежского форварда стал «Гент», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Трудовое соглашение между скандинавским футболистом и бельгийской стороной рассчитано до окончания сезона-2022/2023.

В прошлом сезоне Хауге поучаствовал в 38 поединках за «Айнтрахт», отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В составе франкфуртского коллектива норвежский нападающий стал триумфатором Лиги Европы..