Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала оценил старт «Баварии» в новом сезоне

 
17 Августа 2022 • 06:42 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала высказался относительно успешного выступления команды на старте сезона-2022/2023.

«Пока новый сезон складывается великолепно. «Бавария» демонстрирует прекрасный футбол. Что касается моей результативности, то я всегда полностью выкладываюсь на поле. Рад быть частью такой команды. Но хотелось бы отметить, что важно как забивать мячи, так и не пропускать в свои ворота», - приводятся слова форварда на официальном сайте немецкого гранда.

Напомним, что в двух стартовых турах немецкого чемпионата Джамал отметился тремя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
06:42 · Германия. Бундеслига
Мусиала оценил старт «Баварии» в новом сезоне
03:03 · Германия. Бундеслига
Роналду может оказаться в дортмундской «Боруссии»
02:07 · Англия. Премьер-лига
Вернер вспомнил, как мог перейти в «Баварию»
01:46 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Мусиала уже сейчас стоит больше 100 млн»
16 Августа
23:25 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «ПСЖ» Дракслер определился со своим будущим
23:03 · Германия. Бундеслига
Ройс признался, что не любит смотреть Бундеслигу
22:24 · Англия. Премьер-лига
В испанском чемпионате время тянут больше всего среди топ-5 европейских первенств
20:31 · Германия. Бундеслига
Молодой защитник «Баварии» усилит состав «Севильи»
16:51 · Англия. Премьер-лига
​В Испании самые длинные матчи, но меньше всего футбола – интересная статистика
16:03 · Россия. Премьер-лига
Адеми перешёл в «Зандхаузен» официально
15:46 · Россия. Премьер-лига
Джорджевич: «Я хотел бы сыграть в «Баварии», но не уверен, что в этом году получится»
11:04 · Германия. Бундеслига
«Севилья» уверена в трансфере защитника «Баварии»
10:01 · Германия. Бундеслига
Ройс раскритиковал трансферную политику «Боруссии»
09:58 · Англия. Премьер-лига
После продажи Касадеи «Интер» попытается купить защитника «Боруссии» Дортмунд
09:52 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» близок к трансферу вундеркинда из «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем