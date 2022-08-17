Мусиала оценил старт «Баварии» в новом сезоне

Нападающий мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала высказался относительно успешного выступления команды на старте сезона-2022/2023.

«Пока новый сезон складывается великолепно. «Бавария» демонстрирует прекрасный футбол. Что касается моей результативности, то я всегда полностью выкладываюсь на поле. Рад быть частью такой команды. Но хотелось бы отметить, что важно как забивать мячи, так и не пропускать в свои ворота», - приводятся слова форварда на официальном сайте немецкого гранда.

Напомним, что в двух стартовых турах немецкого чемпионата Джамал отметился тремя забитыми мячами.