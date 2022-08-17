Маттеус: «Мусиала уже сейчас стоит больше 100 млн»

Бывший немецкий футболист Лотар Маттеус лестно отозвался об игре восходящей суперзвезды «Баварии» Джамала Мусиалы.

«На мой взгляд, Мусиала уже сейчас стоит больше 100 млн. Он играет важнейшую роль в нынешней «Баварии» и сборной Германии. Его вклад всё более ощутим, и он всё чаще забивает голы, – цитирует Маттеуса Sport Bild. – Если кто-то пожелает купить его у «Баварии» прямо сейчас, сумма трансфера, полагаю, составит около 150 млн евро. Но и это было бы невыгодно для клуба, потому что он бесценен. Мусиала – будущее «Баварии», – считает легенда немецкого футбола.

К 19 годам Джамал Мусиала успел провести за мюнхенцев 81 матч. Атакующий полузащитник впечатляюще начал нынешний сезон, записав на свой счёт четыре гола и один ассист в трёх встречах.