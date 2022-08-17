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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус: «Мусиала уже сейчас стоит больше 100 млн»

 
17 Августа 2022 • 01:46 Комментировать
Бохум
...
Бавария
11.50 6.90 1.22
21.08 18:30

Бывший немецкий футболист Лотар Маттеус лестно отозвался об игре восходящей суперзвезды «Баварии» Джамала Мусиалы.

«На мой взгляд, Мусиала уже сейчас стоит больше 100 млн. Он играет важнейшую роль в нынешней «Баварии» и сборной Германии. Его вклад всё более ощутим, и он всё чаще забивает голы, – цитирует Маттеуса Sport Bild. – Если кто-то пожелает купить его у «Баварии» прямо сейчас, сумма трансфера, полагаю, составит около 150 млн евро. Но и это было бы невыгодно для клуба, потому что он бесценен. Мусиала – будущее «Баварии», – считает легенда немецкого футбола.

К 19 годам Джамал Мусиала успел провести за мюнхенцев 81 матч. Атакующий полузащитник впечатляюще начал нынешний сезон, записав на свой счёт четыре гола и один ассист в трёх встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Джамал Мусиала
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