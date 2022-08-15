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Чемпионат Германии. Бундеслига

Названа сумма спонсорской поддержки для «Баварии» по новому контракту с Telekom

 
15 Августа 2022 • 16:37 Комментировать
Бохум
...
Бавария
21.08 18:30

Мюнхенская «Бавария» продлила до 2027 года соглашение со своим спонсором – крупнейшей в Европе телекоммуникационной компанией Telekom.

Известно, что стороны сотрудничают уже 20 лет, а срок очередного соглашения рассчитан на 5 лет. По нему мюнхенский гранд получит сумму в 250 миллионов евро.

Ранее сумма ежегодных спонсорских выплат составляла 45 миллионов евро в год, сейчас же она поднялась до 50 миллионов. Эта спонсорская сделка признана крупнейшей в немецкой Бундеслиге.

После двух туров, сыгранных в чемпионате Германии, «Бавария» располагается на первом месте, имея шесть очков в своем активе. Мюнхенцы опережают дортмундскую «Боруссию» по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Чемпионат Германии Бундеслига
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