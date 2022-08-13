Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» одолел «Бохум», пропустив два быстрых гола

13 Августа 2022 • 18:28 Комментировать
Хоффенхайм
3:2
Бохум
окончен

Во втором туре Бундеслиги «Хоффенхайм» и «Бохум» выдали резвый старт. За три минуты в дебюте противостояния Симон Цоллер оформил дубль, но уже через 10 минут на табло горели две двойки. После перерыва Андрей Крамарич не забил пенальти, а ведь мог принести победу хозяевам. Тем не менее, на 88-й минуте вышедший на замену Мунас Даббур это сделал - 3:2.

Протокол игры  
Хоффенхайм3:2Бохум
  10'Цоллер Симон (0:1)
  13'Цоллер Симон (0:2)
(1:2) Баумгартнер Кристоф14'  
(2:2) Кабак Озан23'  
(3:2) Даббур Мунас88'  
Бауманн ОливерКабак ОзанФогт Кевин 51' (Кадержабек Павел ( 51') Нсоки Стенли 46' (Акпогума Кевин ( 46'  68') Сков РобертАнхелиньо ХосеГайгер Деннис 62' (Руди Себастьян ( 62') Прёмель ГришаБаумгартнер Кристоф 75' (Даббур Мунас ( 75') Ларсен Якоб-Бруун 62' (Рюттер Жоржиньо ( 62') Крамарич Андрей
Запасные: Бишоф ТомСамассеку ДиадиФилипп Лука
Риман МануэльГамбоа Кристиан 89' (Ганвула Сильвер ( 89') Ордец ИванХайнц Доминик 72' (Лабропулос Василис ( 72') Янко СаидиЛосилья Антони  58'Штёгер КевинОсей-Туту Джорди 77' (Машович Эрхан ( 77') Асано Такума 77' (Фёрстер Филипп ( 77') Цоллер СимонХофманн Филипп
Запасные: Эссер Михаэль
13 августа. Стадион "Prezero Arena".

Видео

0:2. Гол Симона Цоллера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:2. Гол Симона Цоллера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Симона Цоллера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
0:1. Гол Симона Цоллера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:2. Гол Кристофа Баумгартнера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:2. Гол Кристофа Баумгартнера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:2. Гол Мунаса Даббура (видео). Чемпионат Германии. Футбол
3:2. Гол Мунаса Даббура (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бохум Хоффенхайм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Герта 1:1 Айнтрахт Фр 2.90 3.60 2.46
окончен РБ Лейпциг 2:2 Кёльн 1.49 5.00 6.20
окончен Хоффенхайм 3:2 Бохум 1.77 4.10 4.50
окончен Вердер 2:2 Штуттгарт 2.44 3.50 3.00
окончен Байер Л 1:2 Аугсбург 1.47 5.20 6.40
Идет 2 минута Шальке 04 0:0 Боруссия М 2.95 3.60 2.43
14.08  16:30 Майнц ... Унион Берлин
14.08  18:30 Бавария ... Вольфсбург 1.15 8.50 16.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
18:37 · Германия. Бундеслига
«Байер» неожиданно уступил «Аугсбургу»
18:35 · Германия. Бундеслига
«Вердер» чудом ушёл от поражения в матче со «Штуттгартом»
18:32 · Германия. Бундеслига
«Герта» Шварца не смогла обыграть «Айнтрахт»
18:28 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» одолел «Бохум», пропустив два быстрых гола
18:27 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» Тедеско в меньшинстве едва не одолел «Кёльн»
17:29 · Германия. Бундеслига
​Вернер вернулся в «РБ Лейпциг» и сразу же забил
17:08 · Германия. Бундеслига
​Лунёв пропустил и в третьем матче за «Байер»
14:21 · Германия. Бундеслига
Де Лихт: «В прошлом сезоне я потерял уверенность»
13:12 · Германия. Бундеслига
Де Лихт: «Я провёл отличное время в «Ювентусе», но в «Баварии» играют в совершенно другой футбол»
13:02 · Англия. Премьер-лига
Рангник – о возможном переходе Калайджича в «МЮ»: «Если он останется в «Штуттгарте», его развитие не остановится»
10:46 · Германия. Бундеслига
Мбаппе: «Топ-3 игрока прошлого сезона? Я, Бензема и Мане» 3
08:44 · Германия. Бундеслига
«Интер» хочет бесплатно подписать защитника «Боруссии»
00:23 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» арендовал защитника «Ювентуса» официально
12 Августа
23:49 · Германия. Бундеслига
Наставник «Боруссии» Дортмунд установил тренерский рекорд
23:23 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд в самой концовке матча шокировала «Фрайбург» градом голов
Все новости
Рекомендуем