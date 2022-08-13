«Хоффенхайм» одолел «Бохум», пропустив два быстрых гола

Во втором туре Бундеслиги «Хоффенхайм» и «Бохум» выдали резвый старт. За три минуты в дебюте противостояния Симон Цоллер оформил дубль, но уже через 10 минут на табло горели две двойки. После перерыва Андрей Крамарич не забил пенальти, а ведь мог принести победу хозяевам. Тем не менее, на 88-й минуте вышедший на замену Мунас Даббур это сделал - 3:2.

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