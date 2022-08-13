«Хоффенхайм» одолел «Бохум», пропустив два быстрых гола

Во втором туре Бундеслиги «Хоффенхайм» и «Бохум» выдали резвый старт. За три минуты в дебюте противостояния Симон Цоллер оформил дубль, но уже через 10 минут на табло горели две двойки. После перерыва Андрей Крамарич не забил пенальти, а ведь мог принести победу хозяевам. Тем не менее, на 88-й минуте вышедший на замену Мунас Даббур это сделал - 3:2.
Протокол игры
|10'Цоллер Симон (0:1)
|13'Цоллер Симон (0:2)
|(1:2) Баумгартнер Кристоф14'
|(2:2) Кабак Озан23'
|(3:2) Даббур Мунас88'
Бауманн Оливер•Кабак Озан•Фогт Кевин51' (Кадержабек Павел (51') •Нсоки Стенли46' (Акпогума Кевин (46') • 68'Сков Роберт•Анхелиньо Хосе•Гайгер Деннис62' (Руди Себастьян (62') •Прёмель Гриша•Баумгартнер Кристоф75' (Даббур Мунас (75') •Ларсен Якоб-Бруун62' (Рюттер Жоржиньо (62') •Крамарич Андрей
Запасные: Бишоф Том•Самассеку Диади•Филипп Лука
Риман Мануэль•Гамбоа Кристиан89' (Ганвула Сильвер (89') •Ордец Иван•Хайнц Доминик72' (Лабропулос Василис (72') •Янко Саиди•Лосилья Антони• 58'Штёгер Кевин•Осей-Туту Джорди77' (Машович Эрхан (77') •Асано Такума77' (Фёрстер Филипп (77') •Цоллер Симон•Хофманн Филипп
Запасные: Эссер Михаэль
13 августа. Стадион "Prezero Arena".
Видео