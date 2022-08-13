«Интер» хочет бесплатно подписать защитника «Боруссии»

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи может в будущем переехать в итальянский чемпионат. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Главным претендентом на игрока считается миланский «Интер». Руководство «нерадзурри» рассчитывает подписать швейцарского футболиста в 2023 году, когда он получит статус свободного агента.

Стоит отметить, что трансферная стоимость Аканджи оценивается в 30 миллионов евро. В прошедшем сезоне 27-летний защитник провел за миланский коллектив 36 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.