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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» хочет бесплатно подписать защитника «Боруссии»

13 Августа 2022 • 08:44 Комментировать

Защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи может в будущем переехать в итальянский чемпионат. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Главным претендентом на игрока считается миланский «Интер». Руководство «нерадзурри» рассчитывает подписать швейцарского футболиста в 2023 году, когда он получит статус свободного агента.

Стоит отметить, что трансферная стоимость Аканджи оценивается в 30 миллионов евро. В прошедшем сезоне 27-летний защитник провел за миланский коллектив 36 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Дортмунд Мануэль Аканджи
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