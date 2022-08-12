Наставник «Боруссии» Дортмунд установил тренерский рекорд

Главный тренер дортмундской «Боруссии» отметил своё возвращение в клуб двумя победами в двух стартовых матчах Бундеслиги.

В общей сложности на счету 39-летнего специалиста уже девять подряд выигрышей во главе «шмелей» в рамках чемпионата Германии – это новый рекорд клуба, информирует Opta. В поединке первого тура «Боруссия» минимально одолела «Байер», а сегодня обыграла в гостях «Фрайбург» со счётом 3:1.

Эдин Терзич исполнял обязанности главного тренера дортмундцев с декабря 2020 года по июнь 2021, после чего покинул должность. Перед началом текущего сезона «Боруссия» назначила Терзича новый рулевым команды.