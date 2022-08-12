«Боруссия» Дортмунд в самой концовке матча шокировала «Фрайбург» градом голов

Стартовавшие в новой Бундеслиге с побед «Фрайбург» и «Боруссия» Дортмунд провели интересный матч. Гости гораздо чаще контролировали мяч, но пропустили первыми, на 37-й минуте отличился Михаэль Грегорич. Соперник начал забивать лишь на 77-й минуте, но его уже было не остановить. Точные удары Джейми Байно-Гиттенса, Юссуфы Мукоко и Мариуса Вольфа сделали счет 3:1 в пользу «шмелей».

Видео