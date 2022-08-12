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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд в самой концовке матча шокировала «Фрайбург» градом голов

12 Августа 2022 • 23:23 Комментировать
Фрайбург
1:3
Боруссия Д
окончен

Стартовавшие в новой Бундеслиге с побед «Фрайбург» и «Боруссия» Дортмунд провели интересный матч. Гости гораздо чаще контролировали мяч, но пропустили первыми, на 37-й минуте отличился Михаэль Грегорич. Соперник начал забивать лишь на 77-й минуте, но его уже было не остановить. Точные удары Джейми Байно-Гиттенса, Юссуфы Мукоко и Мариуса Вольфа сделали счет 3:1 в пользу «шмелей».

Протокол игры  
Фрайбург1:3Боруссия Д
(1:0) Грегорич Михаэль35'  
  77'Байно-Гиттенс Джейми (1:1)
  84'Мукоко Юссуфа (1:2)
  88'Вольф Мариус (1:3)
Флеккен МаркСильдиллия КилианнГинтер МаттиасЛинхарт ФилиппГюнтер КристианЭггештайн МаксимилианХёфлер НиколасДоан Рицу 85' (Вайсхаупт Ноа ( 85') Шаллаи РоландГрифо Винченцо 85' (Киере Даниэль-Кофи ( 85'  86') Грегорич Михаэль 74' (Петерсен Нильс ( 74')
Запасные: Чон У-ЁнГульде МануэльКайтель ЯнникСике УгоШлоттербек КевенУфофф Бенджамин
Кобель ГрегорМёнье Тома  33' 46' (Вольф Мариус ( 46') Хуммельс МатсШлоттербек Нико  67'Геррейро РафаэльДауд Махмуд 76' (Брандт Юлиан ( 76') Беллингем Джуд  60'Азар Торган 64' (Байно-Гиттенс Джейми ( 64') Ройс МаркоМален Дониэлл 70' (Мукоко Юссуфа ( 70') Модест Антони
Запасные: Кулибали СумайлаПасслак ФеликсЭзкан СалихДжан ЭмреМайер Александер IIАлле Себастьян
12 августа. Стадион "Europa-Park Stadion".

Видео

Фрайбург - Боруссия Дортмунд. 1:0. Гол Михаэля Грегорича (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Фрайбург - Боруссия Дортмунд. 1:0. Гол Михаэля Грегорича (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Фрайбург - Боруссия Дортмунд. 1:1. Гол Джейми Байноу-Гиттенса (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Фрайбург - Боруссия Дортмунд. 1:1. Гол Джейми Байноу-Гиттенса (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Фрайбург - Боруссия Дортмунд. 1:2. Гол Юссуфа Мукоко (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Фрайбург - Боруссия Дортмунд. 1:2. Гол Юссуфа Мукоко (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Боруссия Дортмунд
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окончен Фрайбург 1:3 Боруссия Д 3.05 3.80 2.30
13.08  16:30 Герта ... Айнтрахт Фр 2.90 3.60 2.46
13.08  16:30 РБ Лейпциг ... Кёльн 1.49 5.00 6.20
13.08  16:30 Хоффенхайм ... Бохум 1.77 4.10 4.50
13.08  16:30 Вердер ... Штуттгарт 2.44 3.50 3.00
13.08  16:30 Байер Л ... Аугсбург 1.47 5.20 6.40
13.08  19:30 Шальке 04 ... Боруссия М 2.95 3.60 2.43
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Сегодня, 12 Августа
23:23 · Германия. Бундеслига
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