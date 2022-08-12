«Боруссия» Дортмунд в самой концовке матча шокировала «Фрайбург» градом голов

Стартовавшие в новой Бундеслиге с побед «Фрайбург» и «Боруссия» Дортмунд провели интересный матч. Гости гораздо чаще контролировали мяч, но пропустили первыми, на 37-й минуте отличился Михаэль Грегорич. Соперник начал забивать лишь на 77-й минуте, но его уже было не остановить. Точные удары Джейми Байно-Гиттенса, Юссуфы Мукоко и Мариуса Вольфа сделали счет 3:1 в пользу «шмелей».
Протокол игры
|(1:0) Грегорич Михаэль35'
|77'Байно-Гиттенс Джейми (1:1)
|84'Мукоко Юссуфа (1:2)
|88'Вольф Мариус (1:3)
Флеккен Марк•Сильдиллия Килианн•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гюнтер Кристиан•Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас•Доан Рицу85' (Вайсхаупт Ноа (85') •Шаллаи Роланд•Грифо Винченцо85' (Киере Даниэль-Кофи (85') • 86'Грегорич Михаэль74' (Петерсен Нильс (74')
Кобель Грегор•Мёнье Тома 33'46' (Вольф Мариус (46') •Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико• 67'Геррейро Рафаэль•Дауд Махмуд76' (Брандт Юлиан (76') •Беллингем Джуд• 60'Азар Торган64' (Байно-Гиттенс Джейми (64') •Ройс Марко•Мален Дониэлл70' (Мукоко Юссуфа (70') •Модест Антони
12 августа. Стадион "Europa-Park Stadion".
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