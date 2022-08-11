​Костич зарегистрирован как игрок «Ювентуса»

Судя по всему, медицинское обследование полузащитника Филипа Костича прошло успешно. 29-летний сербский футболист был зарегистрирован как игрок «Ювентуса», что можно обнаружить на официальном сайте итальянской Серии А.

Согласно данным портала transfermarkt, «Ювентус» заплатил «Айнтрахту» за трансфер Филипа Костича 17 миллионов евро.

Первый матч нового сезона «Ювентус» проведёт в понедельник, 15 августа. Команда Массимилиано Аллегри будет принимать «Сассуоло» в стартовом туре итальянской Серии А. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 21:45 по московскому времени.