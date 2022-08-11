Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» нацелился на футболиста из топ-клуба Бундеслиги

11 Августа 2022 • 10:50 Комментировать

Защитник немецкого «РБ Лейпцига» Мохамед Симакан пользуется спросом в чемпионате Франции. Как информирует издание Lequipe, заполучить 22-летнего француза в свои ряды намерен «ПСЖ».

Парижский топ-клуб переключил свое внимание на Симакана после провальных переговоров по трансферу словака Милана Шкриньяра, которого не отпустил миланский «Интер».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мохамеда в 22 миллиона евро. В минувшем сезоне Симакан принял участие в 40 поединках за «быков» во всех турнирах, забил гол, отдал результативный пас и получил 11 желтых карточек.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Мохамед Симакан Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
12:05 · Германия. Бундеслига
Костич прибыл в Турин для прохождения медосмотра в «Ювентусе»
11:34 · Германия. 2-я бундеслига
Экс-игрок «Спартака» подписал контракт с немецким клубом официально
10:50 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» нацелился на футболиста из топ-клуба Бундеслиги
10:18 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Байера»: «В Германии давно считают, что «Барселона» сошла с ума» 1
09:49 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» дали категоричный ответ по трансферу Кейна
09:33 · Германия. Бундеслига
«Интер» готовит первое предложение по защитнику «Боруссии» Дортмунд
02:16 · Англия. Премьер-лига
Вернер назвал причины перехода из «Челси» в «РБ Лейпциг» 2
10 Августа
21:44 · Германия. Бундеслига
Флик признался, что хотел вернуть Гётце в «Баварию» несколько лет назад
21:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» требует 20 млн евро за одного из своих форвардов
21:15 · Англия. Премьер-лига
Вернер вёл переговоры с английским топ-клубом, прежде чем вернуться в «Лейпциг»
20:45 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Байера»: «Барселона» очень рискует»
18:31 · Англия. Премьер-лига
Названа ещё одна трансферная цель «Манчестер Сити» из «Боруссии» слухи
08:03 · Германия. Бундеслига
В «Айнтрахте» подтвердили уход Костича
06:17 · Германия. Бундеслига
В «РБ Лейпциге» оценили трансфер Вернера
02:43 · Германия. Бундеслига
Маттеус считает, что без Левандовски «Бавария» будет выступать лучше
Все новости
Рекомендуем