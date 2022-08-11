«ПСЖ» нацелился на футболиста из топ-клуба Бундеслиги

Защитник немецкого «РБ Лейпцига» Мохамед Симакан пользуется спросом в чемпионате Франции. Как информирует издание Lequipe, заполучить 22-летнего француза в свои ряды намерен «ПСЖ».

Парижский топ-клуб переключил свое внимание на Симакана после провальных переговоров по трансферу словака Милана Шкриньяра, которого не отпустил миланский «Интер».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мохамеда в 22 миллиона евро. В минувшем сезоне Симакан принял участие в 40 поединках за «быков» во всех турнирах, забил гол, отдал результативный пас и получил 11 желтых карточек.