В «Айнтрахте» подтвердили уход Костича

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Маркус Креше высказался относительно трансфера полузащитника команды Филипа Костича.

«Костич прекрасно провел минувший сезон. Он внес огромный вклад в нашу победу в Лиге Европы. Мы ведем переговоры о его переходе, и вскоре наступит развязка. По этой причине мы решили не задействовать Филипа в матче за суперкубок против «Реала», - передает слова функционера пресс-служба УЕФА.

Ожидается, что новым местом работы сербского хавбека станет туринский «Ювентус». С ним будет подписан контракт до 2025 года.

Матч между «Реалом» и «Айнтрахтом» состоится 10 августа, начало – 22:00 мск.