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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Айнтрахте» подтвердили уход Костича

10 Августа 2022 • 08:03 Комментировать

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Маркус Креше высказался относительно трансфера полузащитника команды Филипа Костича.

«Костич прекрасно провел минувший сезон. Он внес огромный вклад в нашу победу в Лиге Европы. Мы ведем переговоры о его переходе, и вскоре наступит развязка. По этой причине мы решили не задействовать Филипа в матче за суперкубок против «Реала», - передает слова функционера пресс-служба УЕФА.

Ожидается, что новым местом работы сербского хавбека станет туринский «Ювентус». С ним будет подписан контракт до 2025 года.

Матч между «Реалом» и «Айнтрахтом» состоится 10 августа, начало – 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Филип Костич Трансферы футбола - лето 2022
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