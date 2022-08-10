Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

В «РБ Лейпциге» оценили трансфер Вернера

10 Августа 2022 • 06:17 Комментировать

Технический директор «РБ Лейпцига» Кристофер Вивелл высказался о подписании нападающего Тимо Вернера.

«Тимо – прекрасный центрфорвард. Он придаст динамики нашим атакующим действиям. Его скорость и завершение атак на самом высоком уровне. Уверен, он поднимет наше нападение на другой уровень. У Вернера большой опыт выступлений в Германии, он отлично знает нашу команду. Здесь он будет на ведущих ролях», - передает слова функционера клубная пресс-служба.

Вернер перешел в «РБ Лейпциг» из лондонского «Челси», заключив с «быками» долгосрочный трудовой договор до лета 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тимо Вернер РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
06:17 · Германия. Бундеслига
В «РБ Лейпциге» оценили трансфер Вернера
02:43 · Германия. Бундеслига
Маттеус считает, что без Левандовски «Бавария» будет выступать лучше
02:28 · Германия. Бундеслига
Левандовски надеется на тёплый приём в случае приезда с «Барселоной» в Мюнхен
02:02 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, хочет ли встретиться с «Баварией» в групповом этапе Лиги чемпионов
01:37 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн видит очевидные плюсы в уходе Левандовски
01:10 · Англия. Премьер-лига
Половину своих голов в АПЛ Вернер забил в ворота одной команды
09 Августа
23:51 · Германия. Бундеслига
Гласнер: «Реал» – это не только Бензема»
21:58 · Германия. Бундеслига
Голкипер «Айнтрахта»: «Мы тщательно изучили «Реал»
19:44 · Германия. Бундеслига
​«РБ Лейпциг» объявил о возвращении Вернера 1
18:56 · Германия. Бундеслига
Умер бывший президент «Баварии»
17:35 · Россия. Премьер-лига
​Кордоба хочет уйти из «Краснодара» в клуб Бундеслиги слухи
12:56 · Германия. Бундеслига
Костич не сыграет с «Реалом» в Суперкубке УЕФА
12:16 · Германия. Бундеслига
Шешко станет игроком «РБ Лейпцига» официально
12:08 · Германия. Бундеслига
Романо: «РБ Лейпциг» закрыл сделку по трансферу Шешко»
10:49 · Германия. Бундеслига
Коман рассказал, что думает о Мане
Все новости
Рекомендуем