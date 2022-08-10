В «РБ Лейпциге» оценили трансфер Вернера

Технический директор «РБ Лейпцига» Кристофер Вивелл высказался о подписании нападающего Тимо Вернера.

«Тимо – прекрасный центрфорвард. Он придаст динамики нашим атакующим действиям. Его скорость и завершение атак на самом высоком уровне. Уверен, он поднимет наше нападение на другой уровень. У Вернера большой опыт выступлений в Германии, он отлично знает нашу команду. Здесь он будет на ведущих ролях», - передает слова функционера клубная пресс-служба.

Вернер перешел в «РБ Лейпциг» из лондонского «Челси», заключив с «быками» долгосрочный трудовой договор до лета 2026 года.