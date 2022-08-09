​«РБ Лейпциг» объявил о возвращении Вернера

Нападающий Тимо Вернер снова будет выступать за «РБ Лейпциг». Немецкий клуб объявил о подписании контракта с 26-летним футболистом. Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона 2025/2026.

Последние два сезона Тимо Вернер провёл в «Челси». Стать настоящей звездой в лондонском клубе немцу не удалось. Теперь он возвращается в «РБ Лейпциг», где выступал в 2016-2020 годах. Тогда Вернер провёл за «быков» 156 игр, в которых забил 90 голов и отдал 40 результативных передач.

Ближайший матч «РБ Лейпциг» проведёт в субботу, 13 августа. Команда будет принимать «Кёльн» во втором туре Бундеслиги.