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Чемпионат Германии. Бундеслига

Умер бывший президент «Баварии»

09 Августа 2022 • 18:56 Комментировать

Накануне в мире спорта распространилась печальная новость. Ушел из жизни бывший президент «Баварии» Вилли Отто Хоффманн, сообщает пресс-служба мюнхенского коллектива. Мужчина ушел из жизни в возрасте 92 лет.

Бывший чиновник занимал пост президента «Баварии» с 24 апреля 1979 года по 9 октября 1985 года. При нем команда становилась чемпионом Германии три раза, дважды выиграла Кубок Германии и доходила до финала Кубка европейских чемпионов в 1982 году, уступив в решающем матче «Астон Вилле».

Хоффманн столкнулся с финансовыми сложностям и весной 1985 года подал в отставку с поста президента «Баварии». 9 октября этого же года он официально покинул пост президента клуба, а его преемником стал Фриц Шерер.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бундеслига Вилли Отто Хоффманн
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