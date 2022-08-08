Дортмундская «Боруссия» на страницах своего официального сайта объявила о подписании контракта с Антони Модестом. Трудовое соглашение 34-летнего форварда рассчитано до конца сезона 2022/2023. Предыдущим клубом Модеста был «Кёльн».

Как известно, «Боруссии» пришлось выходить на трансферный рынок из-за болезни Себастьяна Алле – у форварда была выявлена опухоль яичка.

«На фоне болезни Себастьяна Алле мы рады, что смогли в короткие сроки пополнить состав Антони Модестом. Это опытный профессионал, который хорошо знает Бундеслигу», - сказал спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.