Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Анхелиньо перешёл в «Хоффенхайм» официально

08 Августа 2022 • 19:57 Комментировать

Защитник Анхелиньо сменил «РБ Лейпциг» на «Хоффенхайм». «Деревенские» официально объявили об аренде испанского футболиста на сезон 2022/2023. За «Хоффенхайм» Анхелиньо будет выступать под 11 номером.

Основная позиция Анхелиньо – левый защитник, но он способен закрывать всю бровку, работая в том числе и на атаку. Анхелиньо нередко отмечается на поле результативными действиями.

«Хоффенхайм» начал новый чемпионат с поражения от мёнхенгладбахской «Боруссии» (1:3). Теперь «деревенские» готовятся к домашнему матчу Бундеслиги против «Бохума». Он пройдёт в субботу, 13 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм РБ Лейпциг Анхелиньо Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
20:52 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» подписала Модеста – он заменит Алле официально
19:57 · Германия. Бундеслига
​Анхелиньо перешёл в «Хоффенхайм» официально
17:55 · Германия. Бундеслига
​Назван следующий клуб Шешко – это не «Манчестер Юнайтед»
15:57 · Германия. Бундеслига
​Левандовски извинился перед фанатами «Баварии» за свои слова
15:27 · Англия. Премьер-лига
Вернер обойдётся «РБ Лейпцигу» дешевле, чем предполагалось ранее
14:49 · Англия. Премьер-лига
Медосмотр Вернера в «РБ Лейпциге» назначен на вторник 1
13:53 · Германия. Бундеслига
Анхелиньо прошёл медосмотр в новом клубе
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд возобновила интерес к футболисту «Челси»
12:11 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд уже точно не подпишет Джеко
10:06 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» готовится объявить о новом трансфере
09:58 · Англия. Премьер-лига
Вернер покинет «Челси» из-за конфликта с Тухелем
07 Августа
23:31 · Англия. Премьер-лига
Вернер возвращается в Бундеслигу
21:12 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич объяснил, почему «Бавария» не стала покупать замену Левандовски
20:30 · Германия. Бундеслига
«Шальке» ничего не показал в первом матче после возвращения в Бундеслигу
20:27 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Баварии» высказался об интересе «МЮ» к Сане
Все новости
Рекомендуем