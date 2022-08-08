Защитник Анхелиньо сменил «РБ Лейпциг» на «Хоффенхайм». «Деревенские» официально объявили об аренде испанского футболиста на сезон 2022/2023. За «Хоффенхайм» Анхелиньо будет выступать под 11 номером.

Основная позиция Анхелиньо – левый защитник, но он способен закрывать всю бровку, работая в том числе и на атаку. Анхелиньо нередко отмечается на поле результативными действиями.

«Хоффенхайм» начал новый чемпионат с поражения от мёнхенгладбахской «Боруссии» (1:3). Теперь «деревенские» готовятся к домашнему матчу Бундеслиги против «Бохума». Он пройдёт в субботу, 13 августа.