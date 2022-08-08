​Назван следующий клуб Шешко – это не «Манчестер Юнайтед»

19-летний словенский нападающий Беньямин Шешко, если верить средствам массовой информации, находится на карандаше «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реала» и ещё ряда известных клубов Европы. Впрочем, следующим клубом Шешко станет «РБ Лейпциг». Об этом в социальных сетях сообщает журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг.

По данным источника, «Ред Булл Зальцбург» получит от «РБ Лейпцига» 24 миллиона евро за этот трансфер. Беньямин Шешко подпишет контракт до конца сезона 2027/2028. Словенец переберётся в немецкий клуб следующим летом, а ближайший сезон он проведёт в «Зальцбурге».