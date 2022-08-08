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​Левандовски извинился перед фанатами «Баварии» за свои слова

08 Августа 2022 • 15:57 Комментировать

Роберт Левандовски этим летом открыто говорил, что больше не хочет играть за «Баварию». Перейдя в «Барселону», польский форвард дал комментарий по поводу своих слов.

«Я знаю, что это задело многих фанатов «Баварии». Я могу их понять и теперь только извиняюсь за это. В тот момент мне было важно заявить, что я готов к переменам. В конце концов, мы всего лишь люди, верно? Я хотел прояснить свою позицию, поскольку «Баварии» было сложно согласиться на мой трансфер.

Фанаты «Баварии» скандировали «Хала Мадрид», когда я приезжал в Мюнхен? Я слышал это и смеялся. Но были и те, кто скандировал моё имя. Было очень приятно. Я встречал фанатов, которые с пониманием отнеслись к моей ситуации и пожелали мне всего наилучшего», - сказал Левандовски в интервью Sport1.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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