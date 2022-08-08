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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» готовится объявить о новом трансфере

08 Августа 2022 • 10:06 Комментировать

Туринский «Ювентус» собирается в ближайшее время оформить трансфер полузащитника франкфуртского «Айнтрахта» Филипа Костича. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям журналиста, «старая синьора» полностью согласовала с игроком условия трудового соглашения. Теперь клубы договариваются о сумме трансфера.

Трудовое соглашение Костича с немецким клубом рассчитано до лета 2023 года. В минувшем сезоне Бундеслиги полузащитник принял участие в 42 поединках, отметившись семью забитыми мячами и 15 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Филип Костич
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