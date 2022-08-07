«Штуттгарт» выстоял под атаками «РБ Лейпцига»

«Штуттгарт» и «РБ Лейпциг» провели достаточно событийный матч в стартовом туре Бундеслиги. Гости уже в дебюте здорово раскатали оборону противника, и Кристофер Нкунку открыл счет. Соперник отыгрался ударом с линии штрафной в уголок, момент реализовал Науиру Ахамада. Команда Доменико Тедеско доминировала на поле в оставшееся время, но за час так и не смогла еще раз пробить оборону швабов – 1:1.