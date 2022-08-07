«Штуттгарт» выстоял под атаками «РБ Лейпцига»

«Штуттгарт» и «РБ Лейпциг» провели достаточно событийный матч в стартовом туре Бундеслиги. Гости уже в дебюте здорово раскатали оборону противника, и Кристофер Нкунку открыл счет. Соперник отыгрался ударом с линии штрафной в уголок, момент реализовал Науиру Ахамада. Команда Доменико Тедеско доминировала на поле в оставшееся время, но за час так и не смогла еще раз пробить оборону швабов – 1:1.
Протокол игры
|8'Нкунку Кристофер (0:1)
|(1:1) Ахамада Науиру31'
Мюллер Флориан•Мавропанос Константинос•Антон Вальдемар•Ито Хироки•Вагноман Жоша•Мвумпа Силас 64'90' (Каразор Атакан (90') •Фюрих Крис77' (Мийо Энцо (77') •Эндо Ватару•Ахамада Науиру90' (Переа Хуан (90') •Калайджич Саша64' (Чурлинов Дарко (64') •Томаш Тьягу76' (Мола Клинтон (76')
Гулачи Петер•Клостерманн Лукас•Орбан Вилли•Хальстенберг Марсель85' (Гвардиол Йошко (85') •Новоа Уго81' (Симакан Мохамед (81') •Раум Давид•Хенрихс Бенджамин•Кампль Кевин59' (Собослаи Доминик (59') •Ольмо Дани85' (Форсберг Эмиль (85') •Андре Силва85' (Сорлот Александр (85') • 87'Нкунку Кристофер
Запасные: Шлагер Ксавер•Айдара Амаду•Бласвих Янис
07 августа. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).