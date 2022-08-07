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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штуттгарт» выстоял под атаками «РБ Лейпцига»

07 Августа 2022 • 18:35 Комментировать
Штуттгарт
1:1
РБ Лейпциг
окончен

«Штуттгарт» и «РБ Лейпциг» провели достаточно событийный матч в стартовом туре Бундеслиги. Гости уже в дебюте здорово раскатали оборону противника, и Кристофер Нкунку открыл счет. Соперник отыгрался ударом с линии штрафной в уголок, момент реализовал Науиру Ахамада. Команда Доменико Тедеско доминировала на поле в оставшееся время, но за час так и не смогла еще раз пробить оборону швабов – 1:1.

Протокол игры  
Штуттгарт1:1РБ Лейпциг
  8'Нкунку Кристофер (0:1)
(1:1) Ахамада Науиру31'  
Мюллер ФлорианМавропанос КонстантиносАнтон ВальдемарИто ХирокиВагноман ЖошаМвумпа Силас  64' 90' (Каразор Атакан ( 90') Фюрих Крис 77' (Мийо Энцо ( 77') Эндо ВатаруАхамада Науиру 90' (Переа Хуан ( 90') Калайджич Саша 64' (Чурлинов Дарко ( 64') Томаш Тьягу 76' (Мола Клинтон ( 76')
Запасные: Пфайффер ЛукаШтенцель ПаскальЭглофф ЛилианБредлов Фабиан
Гулачи ПетерКлостерманн ЛукасОрбан ВиллиХальстенберг Марсель 85' (Гвардиол Йошко ( 85') Новоа Уго 81' (Симакан Мохамед ( 81') Раум ДавидХенрихс БенджаминКампль Кевин 59' (Собослаи Доминик ( 59') Ольмо Дани 85' (Форсберг Эмиль ( 85') Андре Силва 85' (Сорлот Александр ( 85'  87') Нкунку Кристофер
Запасные: Шлагер КсаверАйдара АмадуБласвих Янис
07 августа. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Штуттгарт РБ Лейпциг
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окончен Штуттгарт 1:1 РБ Лейпциг
Идет 45 минута Кёльн 0:0 Шальке 04 1.70 4.10 4.50
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