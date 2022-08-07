​В «Боруссии» сообщили о договорённости по трансферу форварда Модеста

Заболевание Себастьяна Алле заставило «Боруссию» искать нового нападающего на летнем трансфером рынке. В ближайшее время состав «шмелей» должен пополнить Антони Модест, ныне выступающий за «Кёльн». Об этом рассказал спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель.

«Мы достигли принципиальной устной договорённости с «Кёльном» по трансферу Модеста. Сейчас идёт обсуждение деталей контракта, плюс игроку ещё предстоит пройти медицинское обследование. Так что на данный момент мы не можем сообщить, что сделка полностью закрыта», - слова Келя приводит пресс-служба «Боруссии».