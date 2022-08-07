Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​В «Боруссии» сообщили о договорённости по трансферу форварда Модеста

07 Августа 2022 • 18:12 Комментировать

Заболевание Себастьяна Алле заставило «Боруссию» искать нового нападающего на летнем трансфером рынке. В ближайшее время состав «шмелей» должен пополнить Антони Модест, ныне выступающий за «Кёльн». Об этом рассказал спортивный директор дортмундцев Себастьян Кель.

«Мы достигли принципиальной устной договорённости с «Кёльном» по трансферу Модеста. Сейчас идёт обсуждение деталей контракта, плюс игроку ещё предстоит пройти медицинское обследование. Так что на данный момент мы не можем сообщить, что сделка полностью закрыта», - слова Келя приводит пресс-служба «Боруссии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Антони Модест Кёльн Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Штуттгарт 1:1 РБ Лейпциг
Идет 45 минута Кёльн 0:0 Шальке 04 1.70 4.10 4.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Августа
18:35 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» выстоял под атаками «РБ Лейпцига»
18:12 · Германия. Бундеслига
​В «Боруссии» сообщили о договорённости по трансферу форварда Модеста
14:48 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» сделала заявление по поводу обвинений в адрес Шульца
14:42 · Германия. Бундеслига
​Игроку «Боруссии» грозит тюрьма – он ударил беременную девушку в живот 2
13:48 · Англия. Премьер-лига
​Вернер на грани возвращения в «РБ Лейпциг» 2
13:01 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» определилась с игроком, который заменит Алле слухи
10:31 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, почему выбрал «Барселону»
03:31 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» установила новый рекорд Бундеслиги
02:42 · Германия. Бундеслига
Наставник «Байера»: «Допустили слишком много ошибок»
00:01 · Германия. Бундеслига
Наставник «Боруссии»: «Надёжно сыграли в обороне»
06 Августа
21:34 · Германия. Бундеслига
Быстрый гол Ройса позволил «Боруссии» обыграть «Байер»
19:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:29 · Германия. Бундеслига
«Майнц» и гладбахская «Боруссия» победили, «Вердер» упустил викторию
18:25 · Германия. Бундеслига
«Герта» Шварца уступила «Униону», «Фрайбург» за тайм разгромил «Аугсбург»
16:17 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» установил ценник на Костича
Все новости
Рекомендуем