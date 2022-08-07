​«Боруссия» сделала заявление по поводу обвинений в адрес Шульца

Дортмундская «Боруссия» опубликовала на страницах своего сайта заявление. Клуб отреагировал на информацию о том, что Нико Шульцу грозит до десяти лет тюрьмы по делу о домашнем насилии.

«Боруссия» пообщалась с Шульцем – игрок настаивает на презумпции невиновности и намерен защищаться с помощью адвоката. «Боруссия» выступает против любых форм насилия, но при этом отмечает, что у клуба нет доступа к материалам расследования.

«Поскольку фактическая и юридическая ситуация на сегодняшний день неясна, мы не можем принимать обоснованные решения в рамках дисциплинарных мер и трудового законодательства. Но мы оставляем за собой право сделать это, когда будем знать больше», - говорится в заявлении.