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​Игроку «Боруссии» грозит тюрьма – он ударил беременную девушку в живот

07 Августа 2022 • 14:42 Комментировать (1)

Футболист дортмундской «Боруссии» Нико Шульц оказался в центре скандала. Как сообщает Bild, в отношении 29-летнего игрока ведётся расследования по ряду случаев домашнего насилия. По данным источника, несколько инцидентов имели место быть в 2020 году. Самой вопиющей называется ситуация, когда Шульц ударил беременную девушку в живот за несколько недель до рождения ребёнка.

Если Нико Шульц будет признан виновным, ему грозит до десяти лет тюремного заключения.

Нико Шульц играет за «Боруссию» с лета 2019 года. С тех пор он провёл за клуб 61 матч. На счету Шульца один гол и три результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Нико Шульц
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