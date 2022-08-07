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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» определилась с игроком, который заменит Алле слухи

07 Августа 2022 • 13:01 Комментировать

У Себастьяна Алле была диагностирована опухоль яичка. Футболист будет проходить лечение, а «Боруссия» оказалась вынуждена искать нового форварда. Дортмундцы остановились на Антони Модесте из «Кёльна». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, сделка находится на завершающей стадии.

«Боруссия» решила выбрать Антони Модеста по той причине, что он уже знает Бундеслигу.

Эксперты из портала transfermarkt оценивают 34-летнего Антони Модеста в 3 миллиона евро.

Ближайший матч «Боруссия» проведёт в пятницу, 12 августа. Соперником «шмелей» будет «Фрайбург».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Антони Модест Кёльн Трансферы футбола - лето 2022
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