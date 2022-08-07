Левандовски рассказал, почему выбрал «Барселону»

Польский бомбардир Роберт Левандовски дал очередной комментарий относительно своего трансфера из мюнхенской «Баварии» в каталонскую «Барселону».

«Уже в самом начале переговоров с каталонцами я знал, что хочу именно в этот клуб. Мое сердце подсказывало, что это самый лучший вариант. Думаю, я выбрал идеальное время для следующего шага», - передает слова звездного нападающего Mundo Deportivo.

Трансфер 33-летнего голеадора обошелся каталонскому клубу в 35 миллионов евро. Роберт заключил с «сине-гранатовыми» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.