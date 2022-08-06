«Барселона» нацелилась на футболиста сборной Бельгии

Каталонская «Барселона» начала подыскивать нового флангового защитника после неудачных переговоров по трансферу Сесара Аспиликуэты. Испанец решил остаться в «Челси» и подписал с лондонцами новый контракт.

В связи с этим «сине-гранатовые» вышли на трансферный рынок и обратили внимание на бельгийца Тома Менье, ныне выступающего в Германии за дортмундскую «Боруссию». Если каталонцам удастся заполучить 30-летнего игрока, то команду, скорее всего, покинет американец Серджино Дест.

Трансферная цена Менье оценивается в 6,5 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.