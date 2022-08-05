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Чемпионат Германии. Бундеслига

Раскрыта точная зарплата Мане, он - самый высокооплачиваемый игрок «Баварии»

05 Августа 2022 • 10:30 Комментировать

Нападающий Садио Мане, перешедший этим летом из «Ливерпуля» в мюнхенскую «Баварию», является самым высокооплачиваемым футболистом немецкого клуба. Об этом сообщают журналисты Bild.

Источник рапортует, что годовой оклад сенегальского форварда составляет 22 миллиона евро. Он получает на один миллион больше, нежели голкипер команды Мануэль Нойер (21 млн). Далее в зарплатной ведомости «Баварии» расположились Лерой Сане и Кингсли Коман – они получают по 20 миллионов евро за сезон.

30-летний африканец обошелся мюнхенскому гранду в 32 миллиона евро. С Мане был подписан контракт до середины 2025 года.

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Бавария Садио Мане
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05.08  21:30 Айнтрахт Фр ... Бавария 6.20 5.20 1.47
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