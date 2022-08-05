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Чемпионат Германии. Бундеслига

Конкуренты по Бундеслиге постараются воспользоваться слабостью «Баварии», чтобы завоевать титул

05 Августа 2022 • 11:00 Комментировать (1)
В пятницу стартует новый сезон в немецкой Бундеслиге, и теплится надежда, что в этот раз конкуренция за чемпионство будет серьёзнее обычного. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предвкушает старт турнира.

Все привыкли считать немецкую Бундеслигу турниром «Баварии» и всех остальных. Мюнхенцы традиционно берут чемпионство, остальные борются за места в топ-4 и ниже. 10 сезонов подряд «Бавария» неизменно выигрывает Бундеслигу. Преимущество в 10 очков над вторым местом – это обыденность, а бывало в этом период и +25 баллов!

Тем не менее, в предстоящем сезоне есть надежды на реальную борьбу за чемпионство, хотя конкуренты «Баварии» по разным причинам не смогли подойти к новому сезону во всеоружии, а ведь шанс им выпал отличный. Дело в том, что мюнхенцы в предстоящем сезоне займутся перестройкой команды, что грозит проблемами. Летом «Бавария» пополнила состав сразу четырьмя футболистами, которые хотят играть в основе: Маттайс де Лихт, Садио Мане, Райан Гравенберх и Нуссер Мазрауи. Не забудем ещё про молодого Матиса Теля, которого Юлиан Нагельсманн планирует подключать к основе.

 

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Зачастую такое резкое обновление состава не проходит гладко, а влечет потери очков. Вдобавок к этому «Баварию» покинул Роберт Левандовски. Мюнхенцы потеряли главного бомбардира, которому не нашли полноценную замену, но это даже не самая большая проблема сама по себе. Уход поляка вынуждает «Баварию» менять игру, не зря Нагельсманн наигрывает Мане в роли центрфорварда. Однако сенегалец по своей манере игры отличается от Левандовски, так что Сане, Мюллеру, Гнабри и остальным придётся к этому привыкать.

Скорее всего, сезон у «Баварии» будет непростым, чем могли бы воспользоваться конкуренты, но по разным причинам они выглядят не очень готовыми к борьбе за высокие места.

 

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Дортмундская «Боруссия» решила доверить команду неопытному тренеру Эдину Терзичу, что уже выглядит большим риском. Он неплохо выглядел в качестве исполняющего обязанности в сезоне 2020/21, но пока не очень понятно, сможет ли полноценно провести целый футбольный год. Вдобавок к этому «шмели» лишились главного летнего приобретения – пока вообще непонятно, когда Себастьян Алле вернется на поле, и вернется ли вообще. Дортмундцы купили ещё Карима Адейеми в качестве замены Эрлингу Холанну, но молодому форварду предстоит доказывать свои способности на уровне немецкой Бундеслиги. В «Боруссию» пришли ещё Нико Шлоттербек и Николая Зюле. Однако главная проблема – это всё же атака и неопытный тренер. В совокупности это не предвещает успех.

«Лейпциг» и вовсе практически не стал изменять состав, подписав Давида Раума и Ксавье Шлёгера, хотя усиление нужно было. Откровенно говоря, кажется, этого маловато для борьбы за чемпионство. При этом «Лейпцигу» ещё надо удержать Конрада Лаймера, которого очень хочет «Бавария». Кажется, что руководство «красных быков» пока хочет просто посмотреть, что сможет сделать Доменико Тедеско, готовя команду с лета. Стоит ли на него делать ставку, покупать под него футболистов.

 

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В перспективы «Байера» или «Айнтрахта» побороться за чемпионство не верится совсем. В итоге получается, что «Бавария» хотя и может испытать проблемы в новом сезоне, остается главным фаворитом. Чтобы завоевать чемпионство, «Боруссия» или «Лейпциг» должны найти очень сильные внутренние ресурсы, чтобы стабильно добиваться удачных результатов. С другой стороны, очень уж хочется увидеть интригу. Германия её заждалась.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Садио Мане РБ Лейпциг Доменико Тедеско Эдин Терзич
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05.08  21:30 Айнтрахт Фр ... Бавария 6.10 5.10 1.45
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