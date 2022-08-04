​«Ювентус» договорился с полузащитником сборной Сербии

В ближайшее время состав «Ювентуса» может пополнить полузащитник Филип Костич. Как стало известно Sportitalia, туринский клуб уже согласовал условия контракта с 29-летним футболистом сборной Сербии. Речь идёт о соглашении с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон, включая бонусы.

Теперь «Ювентусу» нужно договориться о трансфере с «Айнтрахтом», выиграв при этом борьбу за игрока у «Вест Хэма». Ожидается, что за Филипа Костича немецкий клуб запросит 12-13 миллионов евро, поскольку его действующий контракт рассчитан всего лишь на один сезон.

За «Айнтрахт» Филип Костич провёл 170 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 64 результативных паса.