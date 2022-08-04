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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» может купить нападающего, которым интересовался «Спартак»

04 Августа 2022 • 10:47 Комментировать

Нападающий «Альмерии» Умар Садик может перебраться в другой чемпионат. По сообщениям журналистов Mundo Deportivo, у 25-летнего игрока есть вариант продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге.

В подписании форварда заинтересована дортмундская «Боруссия», которая подыскивает замену ивуарийцу Себастьяну Алле, у которого обнаружили опухоль. «Шмели» готовы предложить за Умара порядка 30 миллионов евро, которые требует испанская сторона.

В прошлом году ходили слухи об интересе к Садику со стороны московского «Спартака».

В минувшем сезоне форвард провел 36 матчей во второй лиге чемпионата Испании, отметившись 18 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Умар Садик Трансферы футбола - лето 2022
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