Клуб из топ-3 Бундеслиги нацелился на футболиста сборной Украины

Хавбек национальной сборной Украины и «Шахтёра» Михаил Мудрик по-прежнему остается трансферной целью леверкузенского «Байера».

По информации Kicker, в ближайшее время немецкий клуб сделает новое предложение по трансферу 21-летнего полузащитника. Ранее «фармацевты» уже вели переговоры с «горняками» по переходу Мудрика, однако договориться сторонам не удалось.

Сам Михаил не против такого варианта продолжения карьеры. Он хотел бы выступать за команду, которая сыграет в Лиге чемпионов.

Трансферная стоимость украинца оценивается в девять миллионов евро. Его контракт с «Шахтёром» рассчитан до лета 2026 года.