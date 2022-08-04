Де Лихт назвал самого сложного соперника в карьере

Голландский защитник Маттайс де Лихт, перешедший в это трансферное окно из туринского «Ювентуса» в мюнхенскую «Баварию», назвал своего самого сложно соперника в карьере.

«Больше всего проблем мне доставил Лерой Сане. Это был матч сборных Голландии и Германии. Я играл один в один против него по всему полю, он был неуловим. Я рассказал ему об этом после перехода в «Баварию», - приводит слова Маттайса Bayern & Germany.

22-летний центральный защитник заключил с немецким грандом контракт до середины 2027 года. Его трансфер обошелся «Баварии» в 67 миллионов евро.