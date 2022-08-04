«Бавария» вознаградит Салихамиджича

Руководство мюнхенской «Баварии» довольно работой нынешнего спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича. Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Кристиан Фальк, чемпион Германии намерен продлить контракт с функционером до 2026 года.

Напомним, что Салихамиджич занимает должность спортдира «Баварии» с 2017 года. Его нынешний трудовой договор истекает в 2023 году.

Мюнхенский коллектив уже завтра, 5 августа, проведет стартовый матч в новом розыгрыше чемпионата Германии. Подопечные Юлиана Нагельсманна на выезде встретятся с франкфуртским «Айнтрахтом». Матч начнется в 21:30 по московскому времени.