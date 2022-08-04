Левандовски или Бензема: Коман рассказал, кто круче

Атакующий полузащитник сборной Франции Кингсли Коман, выступающий на клубном уровне за мюнхенскую «Баварию», сравнил экс-нападающего команды Роберта Левандовски и своего соотечественника Карима Бензема.

«Роберт ушел из «Баварии», поэтому я выбираю Бензема», - передает слова футболиста AfriqueSports.

Напомним, что в текущее трансферное окно Левандовски сменил Мюнхен на каталонскую «Барселону». Польский бомбардир подписал с «сине-гранатовыми» четырехлетнее трудовое соглашение. Его трансфер обошелся каталонскому клубу в 45 миллионов евро.

За «Баварию» он играл с 2014 года.