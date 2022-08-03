Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кавани договаривается с немецким грандом

03 Августа 2022 • 09:45 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» нашла звездную замену ивуарийцу Себастьяну Алле, у которого диагностировали опухоль. По данным Bild, в немецкий топ-клуб переходит опытный уругваец Эдинсон Кавани.

Стороны провели переговоры и предварительно согласовали общие детали сотрудничества. Единственным препятствием является высокая заработная плата 35-летнего бомбардира. В предыдущих клубах он получал более десяти миллионов евро. В Дортмунде рассчитывают, что Кавани согласится на существенное понижение оклада.

В минувшем сезоне Эдинсон выступал за «МЮ». Он покинул клуб этим летом в связи с истечением срока трудового договора.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
09:45 · Германия. Бундеслига
Кавани договаривается с немецким грандом
09:25 · Англия. Премьер-лига
Анхелиньо может вернуться в АПЛ
08:31 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» назвал главную цель на остаток трансферного окна
02:01 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Я покинул «Баварию» с чистой совестью»
02 Августа
21:56 · Германия. Бундеслига
«Интер» отказался от подписания лучшего игрока Лиги Европы
20:39 · Германия. Бундеслига
Левандовски и спортивный директор «Баварии» обменялись обещаниями
18:37 · Германия. Бундеслига
Левандовски сказал прощальное слово после визита на базу «Баварии»
18:21 · Германия. Бундеслига
​Кан прокомментировал визит Левандовски на базу «Баварии»
16:41 · Германия. Бундеслига
Агент: Азмун может стать лучшим бомбардиром Бундеслиги в новом сезоне
16:31 · Германия. Бундеслига
Агент Азмуна заявил, что не обсуждал с игроком ситуацию с алиментами
15:29 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола хочет подписать Гвардиола, но предложение «Манчестер Сити» было отклонено
14:53 · Германия. Бундеслига
Левандовски вернулся в Мюнхен – фанаты «Баварии» постарались огорчить игрока 1
08:48 · Германия. Бундеслига
Де Лихт объяснил трансфер в «Баварию» 1
08:36 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не может договориться по трансферу игрока «РБ Лейпцига»
06:20 · Германия. Бундеслига
Экс-наставник «Спартака» Тедеско обогнал Нагельсманна в рейтинге лучших немецких тренеров
Все новости
Рекомендуем