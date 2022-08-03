Кавани договаривается с немецким грандом

Дортмундская «Боруссия» нашла звездную замену ивуарийцу Себастьяну Алле, у которого диагностировали опухоль. По данным Bild, в немецкий топ-клуб переходит опытный уругваец Эдинсон Кавани.

Стороны провели переговоры и предварительно согласовали общие детали сотрудничества. Единственным препятствием является высокая заработная плата 35-летнего бомбардира. В предыдущих клубах он получал более десяти миллионов евро. В Дортмунде рассчитывают, что Кавани согласится на существенное понижение оклада.

В минувшем сезоне Эдинсон выступал за «МЮ». Он покинул клуб этим летом в связи с истечением срока трудового договора.